«Я был шокирован». Си Джей Макколлум отреагировал на переход Дэмьена Лилларда в «Милуоки»

Атакующий защитник, один из лидеров «Нью-Орлеан Пеликанс» Си Джей Макколлум прокомментировал обмен звёздного разыгрывающего Дэмьена Лилларда в «Милуоки Бакс».

«Я был ошеломлён. Я не ожидал, что это будут «Бакс». И не ожидал, что Лиллард в итоге окажется там, как и весь остальной мир. Я был шокирован, и мне было интересно узнать, кто участвовал в сделке», — рассказ Макколлум в эфире NBA Today.

Ранее Дэмьен Лиллард перешёл в «Милуоки» в рамках сделки, в которой приняли участие три команды. Разыгрывающий Джру Холидэй, центровой «Финикс Санз» Деандре Эйтон и его партнёр по команде форвард Тумани Камара перешли в «Портленд Трэйл Блэйзерс».

Также «Портленд» получил незащищённый пик первого раунда 2029 года от «Бакс» и незащищённые права обмена с «оленями» в 2028 и 2030 году. В «Финикс» перешли центровой Юсуф Нуркич, форвард Нассир Литтл и защитники Грейсон Аллен и Кен Джонсон.