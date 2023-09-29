Дарвин Хэм объяснил, за счёт чего «Лейкерс» смогут распределять игровое время Леброна

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм рассказал, почему тренерскому штабу будет легче распределять игровое время звёздного лёгкого форварда команды Леброна Джеймса в предстоящем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Теперь, когда у нас есть сбалансированная, умелая и молодая команда, это позволит нам более эффективно распределять игровое время Леброна Джеймса от матча к матчу», — заявил Хэм во время пресс-конференции.

Тренировка Леброна Джеймса в преддверии сезона НБА:

В минувшем сезоне Джеймс в составе «Лейкерс» дошёл до финала Западной конференции, где «озёрники» уступили будущему чемпиону «Денвер Наггетс» со счётом 0-4. Леброн в среднем набирал 24,8 очка, совершал 9,9 подбора и отдавал 6,5 результативной передачи за игру в плей-офф.

38-летний Леброн Джеймс является четырёхкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020). Во всех четырёх выигранных финалах он признавался самым ценным игроком.