Роб Пелинка рассказал о подготовке Леброна Джеймса к 21-му сезону в НБА

Генеральный менеджер «Лос-Анджелес Лейкерс» Роб Пелинка рассказал об ответственном подходе звёздного лёгкого форварда команды Леброна Джеймса к тренировочным процессам во время межсезонья.

«Леброн готовится к 21-му сезону так, словно он новичок. Он тренировался с шести утра в межсезонье и находился на нашей базе столько же, сколько любой другой игрок», — рассказал Пелинка во время пресс-конференции.

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В минувшем сезоне Джеймс в составе «Лейкерс» дошёл до финала Западной конференции, где «озёрники» уступили будущему чемпиону «Денвер Наггетс» со счётом 0-4. Леброн в среднем набирал 24,8 очка, совершал 9,9 подбора и отдавал 6,5 результативной передачи за игру в плей-офф.

38-летний Леброн Джеймс является четырёхкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020). Во всех четырёх выигранных финалах он признавался самым ценным игроком.