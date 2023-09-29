Скип Бэйлесс назвал игровое качество Лилларда, которое может подвести в решающий момент

Известный аналитик и ведущий Скип Бэйлесс поделился мнением о переходе звёздного разыгрывающего Дэмьена Лилларда из «Портленд Трэйл Блэйзерс» в «Милуоки Бакс».

«Я не такой большой поклонник Дэмьена и всё ещё иногда сомневаюсь в его психологической стойкости, а также в способности совершить решающий бросок в ответственный момент игры», — сказал Бэйлесс в эфире Undisputed.

Лиллард перешёл в «Милуоки» в рамках сделки, в которой приняли участие три команды. Разыгрывающий Джру Холидэй, центровой «Финикс Санз» Деандре Эйтон и его партнёр по клубу Тумани Камара перешли в «Портленд».

Также «Трэйл Блэйзерс» получили незащищённый пик первого раунда 2029 года от «Бакс» и незащищённые права обмена с «оленями» в 2028 и 2030 году. В «Финикс» отправились центровой Юсуф Нуркич, форвард Нассир Литтл и защитники Грейсон Аллен и Кен Джонсон.

Лиллард помогает дочери забивать сверху: