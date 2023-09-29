Деандре Эйтон сделал первое заявление после обмена из «Финикса» в «Портленд»

Центровой Деандре Эйтон, недавно ставший игроком клуба «Портленд Трэйл Блэйзерс», поблагодарил бывшую команду, «Финикс Санз».

«Финикс», благодарен за путешествие… за людей, которые поддерживали меня, подбадривали, бросали мне вызов и помогали расти. Спасибо болельщикам, товарищам по команде, тренерам, персоналу.

«Портленд», поехали! Готов к следующей главе… рад стать игроком «Трэйл Блэйзерс», — написал Эйтон на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Эйтон стал игроком «Портленда» в результате сделки с участием трёх команд по обмену Дэмьена Лилларда из «Трэйл Блэйзерс» в «Милуоки Бакс». В минувшем сезоне НБА Эйтон принял участие в 77 матчах, в которых в среднем приносил своей команде 17,4 очка, 9,9 подбора и 1,6 передачи.

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