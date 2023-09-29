Появились изображения Дэмьена Лилларда в форме «Милуоки» в симуляторе NBA 2K

Популярный баскетбольный симулятор NBA 2K представил изображения звёздного разыгрывающего Дэмьена Лилларда в форме «Милуоки Бакс». В этот клуб он перешёл из «Портленд Трэйл Блэйзерс», где выступал с тех пор, как стал профессиональным игроком в 2012 году.

Фото: https://twitter.com/NBA2K

Фото: https://twitter.com/NBA2K

Лиллард стал игроком «Милуоки» в рамках сделки, в которой приняли участие три команды. Разыгрывающий Джру Холидэй, центровой «Финикс Санз» Деандре Эйтон и его партнёр по команде форвард Тумани Камара перешли в «Портленд».

Также «Трэйл Блэйзерс» получили незащищённый пик первого раунда 2029 года от «Бакс» и незащищённые права обмена с «оленями» в 2028 и 2030 годах. Игроками «Финикса» стали центровой Юсуф Нуркич, форвард Нассир Литтл и защитники Грейсон Аллен и Кен Джонсон.

Лиллард помогает дочери забивать сверху: