Андрей Кириленко: не могу назвать ЦСКА безоговорочным флагманом

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко высказал мнение, что предстоящий сезон Единой лиги ВТБ станет самым непредсказуемым. Также Кириленко добавил, что московский ЦСКА в новом сезоне не будет безоговорочным фаворитом.

«Что мне нравится, так то, что предстоящий сезон – самый непредсказуемый по наполнению. То есть если раньше был безоговорочный флагман ЦСКА, то сейчас я не могу назвать армейцев таковыми. Есть четыре-пять команд, которые будут претендовать на победу, и в любой день обыгрывать друг друга. Я рад, что чемпионат Единой лиги расширился, что стало 14 команд», – приводит слова Кириленко ТАСС.

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