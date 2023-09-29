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Энтони Эдвардс провёл фотосессию в джерси с новым номером

Энтони Эдвардс провёл фотосессию в джерси с новым номером
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Атакующий защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс принял участие в фотосессии в джерси с новым игровым номером. Ещё в августе баскетболист заявил, что в новом сезоне будет выступать под пятым номером. Ранее он играл под первым номером.

Энтони Эдвардс провёл фотосессию в джерси с новым номером:

Напомним, в начале июля стало известно, что Эдвардс достиг пятилетнего соглашения с «Миннесотой» с общей выплатой игроку вплоть до $ 260 млн. Контракт рассчитан на пять лет. В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Энтони принял участие в 86 играх, в среднем набирая 24,8 очка, делая 5,8 подбора и отдавая 4,5 передачи. Эдвардс был первым выбором на драфте 2020 года. Сейчас ему 22 года.

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