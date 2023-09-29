Обладатель «Золотого мяча» Модрич бросил вызов звезде НБА Дончичу

Звёздный полузащитник «Реала», обладатель «Золотого мяча» Лука Модрич посетил расположение клуба «Даллас Маверикс», бросив вызов его лидеру, словенскому разыгрывающему Луке Дончичу.

«Лука, я бросаю тебе вызов», — сказал Модрич, после чего совершил несколько точных бросков в корзину.

Обладатель «Золотого мяча» Лука Модрич бросил вызов звезде НБА Дончичу:

В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Дончич принял участие в 66 матчах, в которых в среднем набирал 32,4 очка, совершал 8,6 подбора и отдавал восемь результативных передач.

Ранее главный тренер «Маверикс» Джейсон Кидд высказал мнение, что Дончич вместе с Кайри Ирвингом лучшие игроки в Национальной баскетбольной ассоциации.