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Обладатель «Золотого мяча» Модрич бросил вызов звезде НБА Дончичу

Обладатель «Золотого мяча» Модрич бросил вызов звезде НБА Дончичу
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Звёздный полузащитник «Реала», обладатель «Золотого мяча» Лука Модрич посетил расположение клуба «Даллас Маверикс», бросив вызов его лидеру, словенскому разыгрывающему Луке Дончичу.

«Лука, я бросаю тебе вызов», — сказал Модрич, после чего совершил несколько точных бросков в корзину.

Обладатель «Золотого мяча» Лука Модрич бросил вызов звезде НБА Дончичу:

В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Дончич принял участие в 66 матчах, в которых в среднем набирал 32,4 очка, совершал 8,6 подбора и отдавал восемь результативных передач.

Ранее главный тренер «Маверикс» Джейсон Кидд высказал мнение, что Дончич вместе с Кайри Ирвингом лучшие игроки в Национальной баскетбольной ассоциации.

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