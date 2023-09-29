Представлена информация о состоянии здоровья Леброна Джеймс и Энтони Дэвиса

Известный инсайдер ESPN Дэйв Макменамин поделился подробностями нынешних кондиций лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса.

«Что касается здоровья Леброна и Энтони Дэвиса, то в команде на этот счёт абсолютно не беспокоятся. «Лейкерс» организовали мини-лагерь в Сан-Диего в прошлые выходные. Присутствовали все игроки, и шумиха заключалась в том, насколько хорошо выглядел бросок Энтони Дэвиса в прыжке», — сказал Макменамин на канале ESPN в YouTube.

В минувшем сезоне НБА «Лейкерс» дошли до финала Западной конференции, где уступили будущему чемпиону «Денвер Наггетс» со счётом 0-4. Леброн в среднем набирал 24,8 очка, совершал 9,9 подбора и отдавал 6,5 результативной передачи за игру в плей-офф. У Дэвиса были следующие показатели: 22,6 очка, 14 подборов, 2,6 передачи.

Тренировка Леброна Джеймса в преддверии сезона НБА: