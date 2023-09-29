Джейсон Кидд рассказал о настрое игроков «Далласа» в преддверии нового сезона НБА

Главный тренер «Даллас Маверикс» Джейсон Кидд заявил, что каждый в команде подходит к новому сезоне НБА с боевым настроем.

«Энергия просто на пределе, все взволнованы, никто не говорит о минутах, которые не отыграл, или о бросках, которые не совершил. У всех хорошее настроение», — сказал Кидд на пресс-конференции.

В прошедшем регулярном сезоне «Даллас Маверикс» занял 11-е место после 82 матчей, не сумев пробиться в стадию плей-ин.

Лука Дончич приезжает на игру на шестиколёсном пикапе:

Ранее Кидд рассказал, как один из лидеров команды Кайри Ирвинг по ходу нового сезона будет взаимодействовать с другим звёздным игроком Лукой Дончичем. По словам Джейсона, оба поймут сильные стороны друг друга.