Шэмс Чарания: в «Пеликанс» считают, что Уильямсон находится в действительно хорошей форме

Североамериканский журналист и инсайдер The Athletic Шэмс Чарания высказался о звёздном тяжёлом форварде «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайоне Уильямсоне.

«В «Пеликанс» считают, что Зайон Уильямсон находится в действительно хорошей форме. Они воодушевлены его прогрессом и тем, как он выглядит, а также его готовностью к тренировочному сбору на следующей неделе. И, как ранее подметил генменеджер Дэвид Гриффин, Зайон провёл гораздо больше времени в Новом Орлеане во время межсезонья», — заявил Чарания во время эфира Pat McAfee Show.

Зайон Уильямсон исполнил данк с разворотом на 360 градусов:

В 29 играх регулярного сезона-2022/2023 в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 23-летний Уильямсон в среднем набирал 26 очков, совершал семь подборов и отдавал 4,6 передачи.

Отметим, что действующий контракт баскетболиста ($ 44,88 млн) рассчитан до конца сезона-2027/2028. Летом 2028 года Зайон может стать неограниченно свободным агентом.