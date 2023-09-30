ESPN: «Нью-Орлеан» в это межсезонье не рассматривал вариант с обменом Зайона Уильямсона

Руководство «Нью-Орлеан Пеликанс» в это межсезонье не рассматривало вариант с обменом звёздного тяжёлого форварда Зайона Уильямсона. Об этом сообщает обозреватель Эндрю Лопес в своём последнем материале на ESPN со ссылкой на генерального менеджера Дэвида Гриффина.

В 29 играх регулярного сезона-2022/2023 в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 23-летний Уильямсон в среднем набирал 26 очков, совершал семь подборов и отдавал 4,6 передачи.

Порноактриса сделала тату с Зайоном Уильямсоном:

Отметим, что действующий контракт баскетболиста ($ 44,88 млн) рассчитан до конца сезона-2027/2028. Летом 2028 года Зайон может стать неограниченно свободным агентом. Ранее североамериканский журналист и инсайдер The Athletic Шэмс Чарания высказался об Уильямсоне.