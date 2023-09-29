Кайри Ирвинг — о Луке Дончиче: на площадке мы оба убийцы

Звёздный разыгрывающий, один из лидеров «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг выразил уверенность в плодотворной работе с другим лидером команды Лукой Дончичем в новом сезоне НБА.

«На площадке мы оба убийцы. Все это знают», — приводит слова Ирвинга на своей странице в социальных сетях известный журналист Марк Стейн.

Напомним, в начале июля Кайри подписал с «Маверикс» новый трёхлетний контракт, согласно которому получит $ 126 млн, $ 6 млн из которых могут быть выплачены в виде премиальных.

Они зависят от количества проведённых матчей и результатов команды. Всего в минувшем сезоне НБА игрок принял участие в 60 матчах, в которых в среднем набирал 27,1 очка, совершал 5,1 подбора и отдавал 5,5 передачи.

Толпа болельщиков встретила Кайри Ирвинга в Китае: