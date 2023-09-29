Девин Букер — последний игрок «Финикса», который остался в составе после финала 2021 года

Звёздный атакующий защитник «Финикс Санз» Девин Букер является последним игроком в команде, который выходил с клубом в финал Национальной баскетбольной ассоциации в 2021 году. Об этом сообщает Bleacher Report в своих социальных сетях.

По ходу регулярного чемпионата сезона-2020/2021 «Финикс» занял второе место в Западной конференции, уступив первую строчку «Юте Джаз», которая одержала на одну победу больше.

В стадии плей-офф по пути к финалу НБА «Финикс» обыграл «Лос-Анджелес Лейкерс» (4-2), «Денвер Наггетс» (4-0) и «Лос-Анджелес Клипперс» (4-2). В битве за трофей баскетболисты «Санз» в шести матчах (2-4) уступили «Милуоки Бакс» во главе с греческим форвардом Яннисом Адетокунбо, который получил награду самого ценного игрока финала.

Напомним, недавно «Финикс» обменял центрового Деандре Эйтона в «Портленд» в результате сделки с участием трёх команд по обмену Дэмьена Лилларда из «Трэйл Блэйзерс» в «Милуоки Бакс». В минувшем сезоне НБА Эйтон принял участие в 77 матчах, в которых в среднем приносил своей команде 17,4 очка, 9,9 подбора и 1,6 передачи.