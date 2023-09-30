Марк Кьюбан рассказал, каким образом ставки на спорт повлияли на новые правила в НБА

Владелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан высказался о ставках на спортивные события. В частности, Кьюбан считает, что новые правила, запрещающие звёздным игрокам пропускать встречи в рамках распределения нагрузки, были введены из-за любителей азартных игр.

«В социальных сетях часто можно встретить следующие разговоры: «Ну, у меня стоит ставка на эту игру, каковы будут шансы? Какой будет линия?» И это во многом влияет на распределение нагрузкой, потому что на кого я в таком случае буду делать ставку? И это прискорбно, но такова реальность мира, в котором мы живём», — заявил Кьюбан в эфире First Take.

13 сентября НБА утвердила новые правила, ужесточающие правила отдыха звёздных игроков во время национальных телевизионных матчей и сезонных турнирных игр и предусматривающие наказание за неучастие в матчах регулярного сезона сразу нескольких звёзд.

Распределение нагрузки – это своего рода практика, сложившаяся в НБА, когда тренерский штаб намеренно, но при этом официально указывая конкретные повреждения, позволяет ключевым игрокам не принимать участия в играх.