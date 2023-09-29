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Кайри Ирвинг: хотел бы, чтобы меня в 2011 году выбрал на драфте «Даллас»

Кайри Ирвинг: хотел бы, чтобы меня в 2011 году выбрал на драфте «Даллас»
Кайри Ирвинг
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Звёздный разыгрывающий Кайри Ирвинг рассказал, что хотел бы, чтобы его на драфте 2011 года выбрала команда «Даллас Маверикс».

«Я бы хотел, чтобы меня изначально задрафтовал «Даллас». Очевидно, что в 2011 году они не были на позиции (не было высокого пика – Прим. «Чемпионата»), но просто я прочувствовал, как эта организация заботится о своих парнях», – сказал Ирвинг на пресс-конференции.

Напомним, в начале июля Кайри подписал с «Маверикс» новый трёхлетний контракт, согласно которому получит $ 126 млн, $ 6 млн из которых могут быть выплачены в виде премиальных.

Они зависят от количества проведённых матчей и результатов команды. В прошлом сезоне НБА игрок принял участие в 60 матчах, в которых в среднем набирал 27,1 очка, совершал 5,1 подбора и отдавал 5,5 передачи.

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