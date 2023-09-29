Кайри Ирвинг: хотел бы, чтобы меня в 2011 году выбрал на драфте «Даллас»

Звёздный разыгрывающий Кайри Ирвинг рассказал, что хотел бы, чтобы его на драфте 2011 года выбрала команда «Даллас Маверикс».

«Я бы хотел, чтобы меня изначально задрафтовал «Даллас». Очевидно, что в 2011 году они не были на позиции (не было высокого пика – Прим. «Чемпионата»), но просто я прочувствовал, как эта организация заботится о своих парнях», – сказал Ирвинг на пресс-конференции.

Напомним, в начале июля Кайри подписал с «Маверикс» новый трёхлетний контракт, согласно которому получит $ 126 млн, $ 6 млн из которых могут быть выплачены в виде премиальных.

Они зависят от количества проведённых матчей и результатов команды. В прошлом сезоне НБА игрок принял участие в 60 матчах, в которых в среднем набирал 27,1 очка, совершал 5,1 подбора и отдавал 5,5 передачи.