Илона Корстин: ЦСКА поменялся, ушли лидеры — ситуация непростая

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин поделилась мнением насчёт перспектив команд и, в частности, московского ЦСКА перед стартом нового сезона чемпионата России по баскетболу.

«Начинаем регулярный чемпионат матчем финалистов минувшего сезона, чемпиона и серебряного призёра — УНИКСа и «Локомотива-Кубань» соответственно. Сейчас всё начинается заново. Думаю, что всем любителям баскетбола будет интересно посмотреть, как в очном противостоянии выглядят участники последнего финала, и вспомнить это противостояние. Предстоящий матч обещает стать интересным. Думаю, что УНИКС и «Локомотив» будут бороться за самые высокие места. Команды провели предсезонную подготовку, сыграли много товарищеских встреч. Все участники сейчас выглядят по-разному. «Локомотив» очень достойно провёл Суперкубок Единой лиги: дошёл до финала и показал отличный баскетбол. УНИКС же пока не в оптимальной форме. Но думаю, что казанцы сумеют сделать выводы после неудачного выступления на Суперкубке (УНИКС стал седьмым по итогам турнира). Времени, правда, остаётся немного — делать выводы нужно очень быстро.

ЦСКА и «Зенит», игравшие в прошлом сезоне за третье место? Петербуржцы в прошедшее воскресенье стали чемпионами Суперкубка, а неделей ранее победили в Кубке Кондрашина и Белова. «Зенит» выглядит мощно, команда хорошо укомплектована. Это серьёзная команда с серьёзными игроками, способными решить исход встречи и взять на себя инициативу в самый ответственный момент. Считаю, что с такой командой «Зенит» уже сейчас претендует на то, чтобы стать одной из сильнейших команд лиги в сезоне. Но, с другой стороны, играют не бюджеты и состав команды на бумаге — играют баскетболисты. И они должны доказать на практике, что они сильнее. Каждая встреча начинается со счета 0:0, и никто заранее не отдаёт победу. За неё нужно бороться. Да и сезон предстоит длинный.

Что касается ЦСКА, то ситуация перед стартом чемпионата у них непростая, но сезон только начинается. Мы привыкли видеть москвичей первыми. Но сейчас команда очень поменялась: в межсезонье ушли два лидера — Алексей Швед и Никола Милутинов, в составе много молодых баскетболистов», – приводит слова Корстин «Матч ТВ».

Напомним, в матче открытия Единой лиги ВТБ сыграют казанский УНИКС и краснодарский «Локомотив-Кубань». Встреча пройдёт 30 сентября в 14:00 мск.