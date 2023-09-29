Источник: за Джру Холидэя команды НБА готовы отдать больше двух пиков первого раунда

Некоторые команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) готовы отдать за Джру Холидэя, который недавно был обменян в «Портленд Трэйл Блэйзерс» из «Милуоки Бакс», приличные активы. Об этом сообщает The Athletic.

По данным источника, цена за Холидэя начинается с двух пиков первого раунда, при этом несколько команд готовы отдать за разыгрывающего даже больше.

Ранее отмечалось, что на 33-летнего Холидэя будут претендовать «Филадельфия Сиксерс» и «Майами Хит».

Напомним, Холидэй стал игроком «Портленд Трэйл Блэйзерс» в результате трёхсторонней сделки по обмену звёздного разыгрывающего Дэмьена Лилларда.

Холидэй выступал в составе «Милуоки Бакс» с 2020 года. Вместе с командой он стал чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации в 2021-м. Предстоящий сезон будет для него уже 15-м в НБА.