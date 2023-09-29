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Владислав Емченко: цель «Локомотива» в новом сезоне — победа в Единой лиге ВТБ

Владислав Емченко: цель «Локомотива» в новом сезоне — победа в Единой лиге ВТБ
Владислав Емченко
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Баскетболист краснодарского «Локомотива-Кубань» Владислав Емченко прокомментировал задачи, стоящие перед командой в преддверии начала сезона Единой лиги ВТБ.

«Чего ждать от «Локо» в новом сезоне? Побед, ещё побед и только побед! Цели стоят максимальные, будем стремиться достигнуть их. Командой, тренерским и медицинским штабом, офисом, болельщиками – мы все одна большая локосемья. Будем стараться двигаться к первому месту в Лиге ВТБ и выигрывать в каждом матче!» – приводит слова Емченко Metaratings.

В прошлом сезоне чемпионата России по баскетболу «Локомотив-Кубань» занял второе место, уступив в финале плей-офф казанскому УНИКСу со счётом 1-4.

Напомним, матч открытия Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024 пройдёт в Казани между местным УНИКСом и «Локомотивом-Кубань». Встреча состоится 30 сентября в 14:00 мск.

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