НБА отстранила Джошуа Примо на четыре игры из-за обнажения перед психологом «Спёрс»

Национальная баскетбольная ассоциация отстранила Джошуа Примо, который ранее выступал за «Сан-Антонио Спёрс», на четыре игры за то, что баскетболист полностью раздевался на сеансах у психолога. Об этом сообщает известный журналист Эдриан Войнаровски.

Бывший психолог «Сан-Антонио» Хиллари Каутен в прошлом году подала в суд на клуб и бывшего игрока команды Примо. Специалист утверждала, что баскетболист обнажался перед ней во время сеансов девять раз.

17 ноября 2022 года стороны договорились мирно урегулировать вопрос.

Проверка НБА показала, что поведение Примо было неподобающим и оскорбительным. При этом баскетболист утверждает, что его поведение не было умышленным, и лига не нашла доказательств того, что он совершал какие-либо сексуальные или иные проступки, помимо этих коротких демонстраций.

Отметим, что на данный момент Примо является свободным агентом.