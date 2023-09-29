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Игрок «Руны» Артём Комиссаров назвал возвращение в Единую лигу ВТБ новым вызовом

Игрок «Руны» Артём Комиссаров назвал возвращение в Единую лигу ВТБ новым вызовом
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Баскетболист дебютанта Единой лиги ВТБ московской «Руны» Артём Комиссаров рассказал о своём возвращении в чемпионат России по баскетболу спустя два года отсутствия.

«Насколько для меня важно возвращение в Лигу ВТБ? Иногда стоит сделать шаг назад, чтобы потом сделать два шага вперёд. Для меня это новый вызов. Спустя два года выйти опять на уровень ВТБ и показать, что у тебя осталось и на что ты способен. Я с гордостью принимаю этот вызов, а сезон уже всё покажет», – приводит слова Комиссарова Metaratings.

Напомним, Комиссаров дебютировал в Единой лиге ВТБ в сезоне-2013/2014 в волгоградской команде «Красный Октябрь». После этого российский баскетболист выступал за санкт-петербургский «Зенит», екатеринбургский «Урал» и красноярский «Енисей». В 2021 году Артём подписал контракт с «Руной».

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