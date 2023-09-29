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Игрок «Локомотива-Кубань» Владислав Емченко выделил лучших игроков УНИКСа

Игрок «Локомотива-Кубань» Владислав Емченко выделил лучших игроков УНИКСа
Владислав Емченко
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Баскетболист краснодарского «Локомотива-Кубань» Владислав Емченко перед стартом Единой лиги ВТБ рассказал о том, кого считает лучшими игроками казанского УНИКСа.

«УНИКС занял седьмое место в Суперкубке, но это абсолютно неважно, так как они действующие чемпионы Лиги ВТБ. Да, у них немного поменялся состав, но многие лидеры остались. Кого могу выделить в составе соперника? Мне очень нравится Ненад Димитриевич, который создаёт много и для себя, и для партнёров. Отмечу Маркоса Найта, который даёт много энергии команде, отрабатывает в защите, хорош в нападении и вообще молодец. Не будем забывать о Джалене Рейнольдсе, о его заряженности и хладнокровии, которые вдохновляют. Так что выделю вот этих трёх игроков», – приводит слова Емченко Metaratings.

Напомним, завтра, 30 сентября, УНИКС на домашней площадке примет «Локомотив-Кубань» в стартовой встрече Единой лиги ВТБ. Матч начнётся в 14:00 мск.

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