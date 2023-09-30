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Мэджик Джонсон: «Лейкерс» – чемпионская команда. Роб Пелинка – генеральный менеджер года

Мэджик Джонсон: «Лейкерс» – чемпионская команда. Роб Пелинка – генеральный менеджер года
Мэджик Джонсон
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В прошлом звёздный разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон рассказал, что считает команду одним из главных претендентов на титул НБА в новом сезоне. При этом отметил роль в подборе состава генерального менеджера «Лейкерс» Роба Пелинки.

«Это чемпионская команда, и они не должны убегать от этого факта. Им следует принять это, а затем сделать это (завоевать чемпионство – Прим. «Чемпионата»). Я думаю Леброн Джеймс тоже это видит. Единственное, чему я действительно рад, так это тому, что он видит, что у него чемпионская команда. И когда он и Энтони Дэвис думают: «О, чувак. Ладно, мы можем выиграть». То их стоит опасаться.

Это будет один из самых захватывающих сезонов, потому что у «Лейкерс» весьма интересная команда. Смотрите, все, кто у нас есть могут бежать. Они могут прыгать. Это будет безумие. Люди будут по-настоящему заинтересованы, наблюдая за игрой этой команды. Я в восторге. Я не могу дождаться. Итак, Роб (Пелинка), спасибо тебе, и ты заслужил звание генерального менеджера года. Они упускали его из виду все эти годы, но они не смогут этого сделать в этот раз. Он несомненно генеральный менеджер года», – приводит слова Джонсона Los Angeles Times.

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