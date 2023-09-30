Чемпион НБА — о Долане: Джеймс проделал хорошую работу в очень сложных условиях

Член Зала славы баскетбола, двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Нью-Йорк Никс» (1970, 1973), бывший политический деятель Билл Брэдли высказался о владельце нью-йоркской команде Джеймсе Долане.

«Я думаю, что Джеймс Долан — хороший владелец. Он проделал хорошую работу в очень сложных условиях, но многие люди его критикуют. Всё-таки обратите внимание на то, что он сделал правильно. Фанаты должны кого-то винить, но виноваты люди [в том, что они так долго не смогли выиграть титул], которые находятся на площадке. Долан не бросает мяч в корзину.

Должен ли он продать команду? Ни при каких условиях. Если бы я был Джеймсом Доланом, продал бы я «Никс»? Чёрт, нет! Я бы не продал «Никс». В любом случае он может делать всё, что хочет — у нас свободная страна. Но лично я не думаю, что ему следует что-либо делать», — цитирует Брэдли NJ.com.