Радиоведущий объяснил, почему «Милуоки» с приходом Дэмьена Лилларда не стал суперкомандой

Бывший игрок Национальной футбольной лиги (НФЛ), ныне радиоведущий Плаксико Бурресс оценил переход звёздного разыгрывающего Дэмьена Лилларда в «Милуоки Бакс» из «Портленд Трэйл Блэйзерс».

«С Дэмьеном Лиллардом «Милуоки» не стал суперкомандой. Яннис, конечно, суперский игрок, как и Лиллард, но нельзя говорить, что Крис Миддлтон входит в пятёрку лучших игроков на своей позиции», — заявил Бурресс в эфире The Carton Show.

Появилось видео изготовления джерси «Милуоки» для Лилларда:

Ранее Лиллард перешёл в «Милуоки» в рамках сделки, в которой приняли участие три команды. Разыгрывающий Джру Холидэй, центровой «Финикс Санз» Деандре Эйтон и его партнёр по команде форвард Тумани Камара перешли в «Портленд».

Также «Трэйл Блэйзерс» получили незащищённый пик первого раунда 2029 года от «Бакс» и незащищённые права обмена с «оленями» в 2028 и 2030 годах. В «Финикс» перешли центровой Юсуф Нуркич, форвард Нассир Литтл и защитники Грейсон Аллен и Кен Джонсон.