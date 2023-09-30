Войнаровски: дисквалифицированный Примо близок к подписанию контракта с «Клипперс»

Известнейший инсайдер Эдриан Войнаровски сообщил о том, что защитник Джошуа Примо близок к подписанию двухстороннего контракта с «Лос-Анджелес Клипперс».

Напомним, что игрок был дисквалифицифирован на четыре матча за то, что полностью раздевался на сеансах у психолога.

Бывший психолог «Сан-Антонио» Хиллари Каутен в прошлом году подала в суд на клуб и бывшего игрока команды Примо. Специалист утверждала, что баскетболист обнажался перед ней во время сеансов девять раз.

17 ноября 2022 года стороны договорились мирно урегулировать вопрос.

Проверка НБА показала, что поведение Примо было неподобающим и оскорбительным. При этом баскетболист утверждает, что его поведение не было умышленным, и лига не нашла доказательств того, что он совершал какие-либо сексуальные или иные проступки, помимо этих коротких демонстраций.