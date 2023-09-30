Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Войнаровски: дисквалифицированный Примо близок к подписанию контракта с «Клипперс»

Войнаровски: дисквалифицированный Примо близок к подписанию контракта с «Клипперс»
Аудио-версия:
Комментарии

Известнейший инсайдер Эдриан Войнаровски сообщил о том, что защитник Джошуа Примо близок к подписанию двухстороннего контракта с «Лос-Анджелес Клипперс».

Напомним, что игрок был дисквалифицифирован на четыре матча за то, что полностью раздевался на сеансах у психолога.

Бывший психолог «Сан-Антонио» Хиллари Каутен в прошлом году подала в суд на клуб и бывшего игрока команды Примо. Специалист утверждала, что баскетболист обнажался перед ней во время сеансов девять раз.

17 ноября 2022 года стороны договорились мирно урегулировать вопрос.

Проверка НБА показала, что поведение Примо было неподобающим и оскорбительным. При этом баскетболист утверждает, что его поведение не было умышленным, и лига не нашла доказательств того, что он совершал какие-либо сексуальные или иные проступки, помимо этих коротких демонстраций.

Материалы по теме
НБА отстранила Джошуа Примо на четыре игры из-за обнажения перед психологом «Спёрс»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android