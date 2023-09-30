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«Я счастлив». Лиллард прокомментировал переход в «Милуоки»

«Я счастлив». Лиллард прокомментировал переход в «Милуоки»
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Трёхкратный участник Матчей всех звёзд Гилберт Аренас процитировал сообщение звёздного разыгрывающего Дэмьена Лилларда, которое он ему отправил после перехода в «Милуоки Бакс».

«Я счастлив. Думаю, что наконец публика увидит, что я один из лучших баскетболистов планеты. Многие критиковали меня и никогда не считали меня равным лучшим игрокам лиги», — написал Лиллард Аренасу.

Гилберт также поделился своим мнением по поводу обмена.

«Теперь, когда ему предстоит выйти на большую сцену, он по-настоящему превратится в суперзвезду. Он будет номером один на Востоке, всё благодаря его новой команде. Считаю, что на данном этапе карьеры он искал именно этого», — заявил Аренас на подкасте No Chill with Gilbert Arenas.

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