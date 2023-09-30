Эксперт рассказал, какую выгоду получит «Бостон» в случае перехода Джру Холидэя

Аналитик шоу First Things First на телеканале FOX Крис Бруссард выразил мнение, что переход ныне разыгрывающего «Портленд Трэйл Блэйзерс» Джру Холидэя в «Бостон Селтикс» поможет клубу из Массачусетса конкурировать с «Милуоки Бакс», который недавно приобрёл Дэмьена Лилларда.

«Я бы хотел, чтобы Джру Холидэй переехал в «Бостон». Если он перейдёт туда при условии согласованной адекватной сделки, то «Селтикс» могут обойти «Бакс» в качестве фаворитов», — заявил Бруссард в эфире программы First Things First.

Ранее Лиллард перешёл в «Милуоки» в рамках сделки, в которой приняли участие три команды. Разыгрывающий Джру Холидэй, центровой «Финикс Санз» Деандре Эйтон и его партнёр по команде форвард Тумани Камара перешли в «Портленд».

Также «Трэйл Блэйзерс» получили незащищённый пик первого раунда 2029 года от «Бакс» и незащищённые права обмена с «оленями» в 2028 и 2030 годах. В «Финикс» перешли центровой Юсуф Нуркич, форвард Нассир Литтл и защитники Грейсон Аллен и Кен Джонсон.