Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Эксперт рассказал, какую выгоду получит «Бостон» в случае перехода Джру Холидэя

Эксперт рассказал, какую выгоду получит «Бостон» в случае перехода Джру Холидэя
Аудио-версия:
Комментарии

Аналитик шоу First Things First на телеканале FOX Крис Бруссард выразил мнение, что переход ныне разыгрывающего «Портленд Трэйл Блэйзерс» Джру Холидэя в «Бостон Селтикс» поможет клубу из Массачусетса конкурировать с «Милуоки Бакс», который недавно приобрёл Дэмьена Лилларда.

«Я бы хотел, чтобы Джру Холидэй переехал в «Бостон». Если он перейдёт туда при условии согласованной адекватной сделки, то «Селтикс» могут обойти «Бакс» в качестве фаворитов», — заявил Бруссард в эфире программы First Things First.

Ранее Лиллард перешёл в «Милуоки» в рамках сделки, в которой приняли участие три команды. Разыгрывающий Джру Холидэй, центровой «Финикс Санз» Деандре Эйтон и его партнёр по команде форвард Тумани Камара перешли в «Портленд».

Также «Трэйл Блэйзерс» получили незащищённый пик первого раунда 2029 года от «Бакс» и незащищённые права обмена с «оленями» в 2028 и 2030 годах. В «Финикс» перешли центровой Юсуф Нуркич, форвард Нассир Литтл и защитники Грейсон Аллен и Кен Джонсон.

А если Джру окажется в «Лейкерс»?
Билл Симмонс рассказал, в каком случае «Лейкерс» смогут выменять Джру Холидэя
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android