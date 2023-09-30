Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кэмерон Джонсон назвал звёздный дуэт, на который он ориентируется с Микалом Бриджесом

Кэмерон Джонсон назвал звёздный дуэт, на который он ориентируется с Микалом Бриджесом
Комментарии

Тяжёлый форвард «Бруклин Нетс» Кэмерон Джонсон высказался о звёздном дуэте «Бостон Селтикс» Джейсон ТейтумДжейлен Браун. В частности, Джонсон сравнил себя и партнёра по команде Микала Бриджеса с дуэтом из Массачусетса.

«Мы с Микалом говорили о том, что у нас не было никаких сомнений по поводу нашей роли в «Финиксе» — мы любим побеждать. Но в тоже время мы подумали: «Есть более важные вещи». Мы работали над этим каждый день.

Браун и Тейтум отработали одну комбинацию на тренировке:

Мы присматривались к дуэту Джейсон Тейтум — Джейлен Браун из «Бостона». Это элитный дуэт. Возможно, мы [с Микалом] похожи на них. Мы всегда шутили на эту тему», — рассказал Джонсон во время подкаста Джей Джей Редика.

Что с зарплатой Симмонса?
157 игр за четыре года. Сколько Бен Симмонс зарабатывает за секунду, минуту и целый сезон
157 игр за четыре года. Сколько Бен Симмонс зарабатывает за секунду, минуту и целый сезон
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android