Кэмерон Джонсон назвал звёздный дуэт, на который он ориентируется с Микалом Бриджесом

Тяжёлый форвард «Бруклин Нетс» Кэмерон Джонсон высказался о звёздном дуэте «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум — Джейлен Браун. В частности, Джонсон сравнил себя и партнёра по команде Микала Бриджеса с дуэтом из Массачусетса.

«Мы с Микалом говорили о том, что у нас не было никаких сомнений по поводу нашей роли в «Финиксе» — мы любим побеждать. Но в тоже время мы подумали: «Есть более важные вещи». Мы работали над этим каждый день.

Браун и Тейтум отработали одну комбинацию на тренировке:

Мы присматривались к дуэту Джейсон Тейтум — Джейлен Браун из «Бостона». Это элитный дуэт. Возможно, мы [с Микалом] похожи на них. Мы всегда шутили на эту тему», — рассказал Джонсон во время подкаста Джей Джей Редика.