Лаури Маркканен завершил обязательную службу в финской армии

Форвард «Юты Джаз» Лаури Маркканен закончил прохождение обязательной военной службы в Финляндии, об этом сообщает Bleacher Report.

В конституции Финляндии говорится, что каждый мужчина до 30 лет должен обязательно пройти военную службу. Маркканен, которому недавно исполнилось 26 лет ранее не отслужил положенный срок.

Военная служба в Финляндии обычно длится до шести месяцев, но баскетболист отметил, что у него есть возможность отслужить положенный срок в течении двух лет. С чем в итоге финн успешно справился.

Напомним, Маркканен получил награду «Самый прогрессирующий игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации» в сезоне-2022/2023. Маркканен – первый игрок «Джаз», получивший данный приз. Финский баскетболист перешёл в «Юту» во время прошлого межсезонья после обмена из «Кливленда» с участием Донована Митчелла.