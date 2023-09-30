Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Лаури Маркканен завершил обязательную службу в финской армии

Лаури Маркканен завершил обязательную службу в финской армии
Лаури Маркканен
Аудио-версия:
Комментарии

Форвард «Юты Джаз» Лаури Маркканен закончил прохождение обязательной военной службы в Финляндии, об этом сообщает Bleacher Report.

В конституции Финляндии говорится, что каждый мужчина до 30 лет должен обязательно пройти военную службу. Маркканен, которому недавно исполнилось 26 лет ранее не отслужил положенный срок.

Военная служба в Финляндии обычно длится до шести месяцев, но баскетболист отметил, что у него есть возможность отслужить положенный срок в течении двух лет. С чем в итоге финн успешно справился.

Напомним, Маркканен получил награду «Самый прогрессирующий игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации» в сезоне-2022/2023. Маркканен – первый игрок «Джаз», получивший данный приз. Финский баскетболист перешёл в «Юту» во время прошлого межсезонья после обмена из «Кливленда» с участием Донована Митчелла.

Материалы по теме
Фото
Лаури Маркканен выложил фотографии со службы в Финляндии
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android