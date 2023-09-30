Шакил О'Нил встретился с Яо Мином на Азиатских играх

Звёздные центровые прошлых лет американец Шакил О’Нил и китаец Яо Мин тепло поприветствовали друг друга на Азиатских играх 2023, которые проходят в городе Гуанчжоу (Китай).

Шакил О'Нил встретился с Яо Мином:

Напомним, оба баскетболиста являются членами Зала Славы НБА. К тому же в прошлом игроки проявляли друг к другу взаимное уважение.

О'Нил — один из самых доминирующих центровых в истории НБА. Кроме завоевания четырёх титулов, он получал награду MVP сезона, трижды становился MVP финала НБА и 15 раз участвовал в Матче всех звёзд. В составе сборной США Шакил становился чемпионом мира и олимпийским чемпионом.

Мин восемь раз принимал участие в Матчах всех звёзд НБА. Из-за травм спортсмену пришлось рано завершить карьеру. В последние годы его беспокоило состояние левой ступни. «Хьюстон» изъял из обращения его игровой номер в 2017 году.