Кайри Ирвинг: я лучший «болл-хэндлер» в НБА

Звёздный разыгрывающий «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг сообщил, что считает себя лучшим «болл-хэндлером» в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Я бы сказал, что прямо сейчас я король «болл-хэндлинга». Таков расклад на данный момент, пока кто-нибудь не станет лучше меня и не сделает какие-нибудь впечатляющие вещи. Я чувствую, что сейчас у меня лучшие руки, а также лучшая креативность», – приводит слова Ирвинга Fadeaway World.

Напомним, минувшим летом 31-летний Ирвинг подписал с «Далласом» новый трёхлетний контракт. По этому соглашению он заработает $ 126 млн, из которых $ 6 млн могут быть выплачены в виде премиальных. Они зависят от количества проведённых матчей и от результатов команды.

В прошлом регулярном сезоне НБА разыгрывающий принял участие в 60 матчах, в среднем набирая 27,1 очка, делая 5,5 передачи и 5,1 подбора.