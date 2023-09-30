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Журналист The Athletic: Энтони Дэвис находится в лучшей форме с сезона-2019/2020

Журналист The Athletic: Энтони Дэвис находится в лучшей форме с сезона-2019/2020
Энтони Дэвис
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Журналист The Athletic Йован Буха поделился мнением об игре бигмена «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвиса перед началом тренировочного лагеря НБА.

«Тренировочный лагерь официально начинается во вторник утром. Шумиха заключается в том, что Дэвис, показавший свою лучшую результативность в карьере в сезоне-2019/2020, с тех пор всё хуже и хуже бросает трёхочковые. При этом сейчас находится в лучшей форме, в которой он был, приехав в тренировочный лагерь «Лейкерс». К тому же он выполняет броски на прежнем уровне», – приводит слова Бухи USA Today.

Напомним, в прошлом сезоне НБА «Лейкерс» дошли до финала Западной конференции, где уступили будущему чемпиону, «Денвер Наггетс» со счётом 0-4. Дэвис в среднем в плей-офф набирал 22,6 очка, делал 14 подборов и 2,6 передачи.

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