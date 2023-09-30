Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дарвин Хэм сравнил карьерный путь Остина Ривза и Бена Уоллеса в НБА

Дарвин Хэм сравнил карьерный путь Остина Ривза и Бена Уоллеса в НБА
Остин Ривз
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм сравнил схожий путь в карьере игрока «озёрников» Остина Ривза и в прошлом известного баскетболиста «Детройт Пистонс» Бена Уоллеса.

«Последний игрок, которого я могу вспомнить, у кого был такой путь в лигу — мой брат Бен Уоллес. Ривз прошёл путь от непрофессионала до члена Зала славы, и я думаю, что Остин — с тем типом личности, который у него есть, с той работой, которую он показывает, с тем, как он заботится о своих товарищах по команде — доказывает, что его траектория схожи [с траекторией Уоллеса]», — приводит слова Хэма Fadeaway World.

Остин Ривз попал 18 трёхочковых бросков подряд:

В текущее межсезонье 25-летний Ривз заключил с «Лейкерс» новый четырёхлетний контракт на общую сумму $ 54 млн. В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Остин Ривз набирал 13,0 очка, делал 3,0 подбора и 3,4 передачи в среднем за игру.

Слова Пелинки о Ривзе:
Роб Пелинка — об Остине Ривзе: его прогресс нас не удивил
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android