Дарвин Хэм сравнил карьерный путь Остина Ривза и Бена Уоллеса в НБА

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм сравнил схожий путь в карьере игрока «озёрников» Остина Ривза и в прошлом известного баскетболиста «Детройт Пистонс» Бена Уоллеса.

«Последний игрок, которого я могу вспомнить, у кого был такой путь в лигу — мой брат Бен Уоллес. Ривз прошёл путь от непрофессионала до члена Зала славы, и я думаю, что Остин — с тем типом личности, который у него есть, с той работой, которую он показывает, с тем, как он заботится о своих товарищах по команде — доказывает, что его траектория схожи [с траекторией Уоллеса]», — приводит слова Хэма Fadeaway World.

Остин Ривз попал 18 трёхочковых бросков подряд:

В текущее межсезонье 25-летний Ривз заключил с «Лейкерс» новый четырёхлетний контракт на общую сумму $ 54 млн. В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Остин Ривз набирал 13,0 очка, делал 3,0 подбора и 3,4 передачи в среднем за игру.