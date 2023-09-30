Джей Ар Смит — об Ирвинге: лучший бомбардир, которого я видел. Он может делать в атаке всё

Бывший игрок «Кливленд Кавальерс» Джей Ар Смит назвал разыгрывающего «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинга лучшим бомбардиром, которого видел в своей жизни.

«Нет ничего в атаке, что он не мог бы сделать любой рукой. Он может бросать левой рукой. Он может бросать правой рукой. Он может бросать со средней дистанции. У него лучшие руки, которые мы когда-либо видели. Он лучший бомбардир под корзиной, которого мы когда-либо видели. Другие даже не близко», — приводит слова Смита Fadeaway World.

Напомним, минувшим летом 31-летний Ирвинг подписал с «Далласом» новый трёхлетний контракт. По этому соглашению он заработает $ 126 млн, из которых $ 6 млн могут быть выплачены в виде премиальных. Они зависят от количества проведённых матчей и от результатов команды.

В прошлом регулярном сезоне НБА разыгрывающий принял участие в 60 матчах, в среднем набирая 27,1 очка, делая 5,5 передачи и 5,1 подбора.