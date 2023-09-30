ЦСКА победил МБА в 1-м туре Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024

Сегодня, 30 сентября, проходил матч 1-го тура Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались московские команда ЦСКА и МБА. Игра проходила на стадионе «Мегаспорт» в Москве вместимостью 13 126 зрителей. Игру обслуживала бригада российских арбитров во главе с Сергеем Михайловым. Матч завершился победой ЦСКА со счётом 76:72.

ЦСКА с первых минут матча во всех игровых моментах действовал увереннее соперника и в итоге выиграл стартовую четверть со счётом 23:16. Во второй десятиминутке армейцы продолжили играть в излюбленном атакующем стиле (22:17), что позволило команде уйти на перерыв с большим преимуществом — 45:33.

После небольшого отдыха баскетболисты МБА отлично провели третью четверть — 19:17. В заключительном игровом отрезке подопечные Сергея Карасёва были сильнее (20:14), но в итоге проиграли матч со счётом 72:76.