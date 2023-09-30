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ЦСКА победил МБА в 1-м туре Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024

ЦСКА победил МБА в 1-м туре Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024
БК ЦСКА
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Сегодня, 30 сентября, проходил матч 1-го тура Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались московские команда ЦСКА и МБА. Игра проходила на стадионе «Мегаспорт» в Москве вместимостью 13 126 зрителей. Игру обслуживала бригада российских арбитров во главе с Сергеем Михайловым. Матч завершился победой ЦСКА со счётом 76:72.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица
Единая лига ВТБ . 1-й этап
30 сентября 2023, суббота. 15:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
76 : 72
МБА
Москва, Россия
ЦСКА: Джекири - 18, М'Бай - 16, Тримбл - 15, Уэйр - 13, Антонов - 5, Руженцев - 4, Ухов - 3, Курбанов - 2, Захаров, Астапкович, Жан-Шарль, Карданахишвили
МБА: Касаткин - 21, Лопатин - 11, Хоменко - 10, Якушин - 10, Барашков - 8, Шейко - 5, Минченко - 3, Валиев - 2, Шарапов - 2, Клюев, Аксёнов, Савченко

ЦСКА с первых минут матча во всех игровых моментах действовал увереннее соперника и в итоге выиграл стартовую четверть со счётом 23:16. Во второй десятиминутке армейцы продолжили играть в излюбленном атакующем стиле (22:17), что позволило команде уйти на перерыв с большим преимуществом — 45:33.

После небольшого отдыха баскетболисты МБА отлично провели третью четверть — 19:17. В заключительном игровом отрезке подопечные Сергея Карасёва были сильнее (20:14), но в итоге проиграли матч со счётом 72:76.

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ЦСКА, «Локо», УНИКС, МБА, «Пари НН». Анонс старта Единой лиги ВТБ
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