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Кевон Луни прокомментировал новые правила НБА по управлению нагрузкой

Кевон Луни прокомментировал новые правила НБА по управлению нагрузкой
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Звёздный центровой «Голден Стэйт Уорриорз», 27-летний Кевон Луни поведал о плотности календаря в регулярном сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и поделился тем, как решал проблемы с усталостью, говоря о новых правилах лиги по регулированию загруженности игроков.

«В прошлом году было много игр, которые шли друг за другом, и в них у нас отдыхало по четыре игрока. Меня спрашивали: «Хочешь сегодня отдохнуть?» Я отвечал: «Нет, со мной всё в порядке, я чувствую себя хорошо», — приводит слова Луни Clutch Points.

Два сезона подряд, 2021/2022 и 2022/2023, Луни проводил все 82 игры в розыгрышах регулярного чемпионата. В прошлом сезоне он показал лучшую для себя индивидуальную статистику, набирая по 7,0 очка, совершая 9,3 подбора и отдавая 2,5 результативной передачи в среднем за игру.

Слова Грина о Луни:
Дрэймонд Грин: Луни — самый профессиональный игрок, с которым я работал
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