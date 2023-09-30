Бобби Грин: подрался бы с Леброном Джеймсом, скиллы решают

37-летний американский боец UFC Бобби Грин, выступающий в лёгкой весовой категории, заявил о том, что готов подраться со значительно превышающем его в габаритах звёздным игроком «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом.

«Если бы Леброн хотел подраться со мной, это не было бы близко. Он большой чувак, но у него нет навыков. Мне очень жаль. Скиллы решают.

Я подрался бы с ним в мгновение ока, даже не задумываясь. Да, чёрт возьми», — сказал Грин TMZ.

Последним поединком Грина был победный бой против бывшего чемпиона Тони Фергюсона, который он завершил сабмишеном в конце третьего раунда. Рост Леброна Джеймса составляет 2,06 метра, размах его рук 2,14 метра. Джеймс превосходит Грина в весе на 43 килограмма.