Член Зала славы Спенсер Хэйвуд рассказал, как его агент продал 10% акций Nike в 1970-х

Член Зала славы баскетбола и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 1980 года в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Спенсер Хэйвуд рассказал, как его агент, действуя по доверенности, продал акции компании Nike в 70-х годах прошлого века.

«Помню, я был в дороге, и у моего агента была письменная доверенность. Он сказал мне: «Я не могу оплачивать нынче аренду. У нас всё это есть [акции Nike] — нужно только обналичить их. Так что я смогу заплатить за квартиру и пожить немного. Всё равно у кроссовок Nike не будет успеха. В следующем году ты получишь контракт с adidas», — поделился Хэйвуд во время подкасте Кевина Гарнетта.

Отмечается, что в случае, если бывший баскетболист сохранил бы акции, то их стоимость оценивалась бы в $ 2,1–2,8 млрд на сегодняшний день (10%). Под влиянием своего агента Хэйвуд избавился от акций, а затем стал сотрудничать с компанией adidas.