Кармело Энтони: мы 15 лет боролись за сегодняшние зарплаты в НБА

10-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и лучший бомбардир по итогам сезона-2012/2013, звёздный американец Кармело Энтони высказался о нынешних зарплатах в лиге.

«Игра изменилась. И я вижу причину в профсоюзе игроков. Нам необходимо было прийти к решению, необходимо было обзавестись большим оружием… Нам было важно понять с владельцами, как нам работать вместе, как инвестировать, как вместе развивать баскетбол.

Сегодняшние зарплаты являются показателем того, за что мы боролись в течение 15 лет. А мы боролись. Соглашения между лигой и игроками были жёсткими. Поэтому мы попытались изменить это. И настоящее положение – это результат 10-15 лет борьбы», — сказал Энтони в интервью YouTube-каналу LOL Network.