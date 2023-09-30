Источник: Кай Джонс пропустит тренировочный лагерь «Хорнетс»

Известный инсайдер Шамс Чарания поделился информацией о будущем центрового «Шарлотт Хорнетс» Кая Джонса.

«Источники The Athletic сообщают, что Кай Джонс, выбранный в первом раунде драфта в 2021 году, покинул «Шарлотт Хорнетс» на неопределённый срок, и пока нет информации о его возвращении.

Джонс пропустит сборы в тренировочном лагере по личным причинам. Команда находится на постоянной связи с ним», — написал Чарания в своих социальных сетях.

Напомним, Джонс был выбран под 19-м номером «Нью-Йорк Никс», который обменял его в «Хорнетс». В составе «шершней» 22-летний багамец сыграл в 67 играх за два регулярных сезона. В сезоне-2022/2023 он набирал 3,4 очка, совершал 2,7 подбора и отдавал 0,3 результативной передачи в среднем за игру.