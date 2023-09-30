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Дончич оценил своё состояние за месяц до старта регулярного сезона НБА

Дончич оценил своё состояние за месяц до старта регулярного сезона НБА
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Звёздный разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич рассказал о работе в тренировочным лагере команды в преддверии начала регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и поделился тем, как проходит его подготовка.

«Да, я могу выполнять всё в тренировочном лагере. Думаю, это может быть связано с тем, что у нас две дневных тренировки. Иногда мы собираемся на пошаговые инструкции. Не смотрим записи, но можем поговорить с тренером по физической подготовке Дионном [Кулхэном], чтобы обсудить детали, но в остальном я всё делаю самостоятельно», — приводит слова Дончича Mavs Moneyball.

Напомним, Дончич в это межсезонье выступал за сборную Словении на чемпионате мира по баскетболу. Вместе с национальной командой он дошёл до четвертьфинала международного первенства, в итоге его команда заняла седьмое место.

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