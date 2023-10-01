Инсайдер: Дрэймонд Грин получил травму лодыжки

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и форвард «Голден Стэйт Уорриорз» американец Дрэймонд Грин получил травму ноги, сообщает инсайдер Bleacher Reports Джейсон Дума.

«Источник: Дрэймонд Грин вывихнул левую лодыжку. Неопасное растяжение связок голеностопного сустава. Восстановление может занять от трёх до шести недель», — написал Дума в социальных сетях.

В минувшем регулярном чемпионате Грин принял участие в 73 матчах, в которых в среднем набирал 8,5 очка, совершал 7,2 подбора и отдавал 6,8 передачи.

В розыгрыше плей-офф НБА Дрэймонд принял участие в 12 матчах, набирая в среднем 9,4 очка, делая 6,9 подбора и 6,8 передачи при реализации бросков с игры 46,2%, трёхочковых — 25%.