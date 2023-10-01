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«Сан-Антонио» договорился о выкупе контракта с 32-летним ветераном

«Сан-Антонио» договорился о выкупе контракта с 32-летним ветераном
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Руководство «Сан-Антонио Спёрс» и лёгкий форвард Реджи Баллок достигли соглашения по поводу выкупа действующего контракта. Об этом сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания в своих социальных сетях со ссылкой на источники в лиге.

Отмечается, что 32-летний Баллок рассчитывает присоединиться к команде, которая будет претендовать на чемпионство в предстоящем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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В рамках действующего соглашения лёгкий форвард заработает в сезоне-2023/2024 $ 10,48 млн. В скором времени баскетболист станет неограниченно свободным агентом. Реджи прошлым летом перешёл в «Сан-Антонио» в результате трёхстороннего обмена.

В минувшем регулярном сезоне Баллок в составе «Даллас Маверикс» принял участие в 78 матчах, набирая в среднем 7,2 очка, 3,6 подбора и 1,4 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 40,9, трёхочковых — 38.

Обмен с участием Баллока:
Эдриан Войнаровски: Грант Уильямс переходит в «Даллас», Реджи Баллок — в «Сан-Антонио»
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