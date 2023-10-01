Эмил Райкович — о победе над МБА: всё свелось к сложной концовке

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович подвёл итоги стартового матча Единой лиги ВТБ против МБА (76:72) во дворце спорта «Мегаспорт». По ходу игры МБА проигрывали с разницей в 20 очков.

«Мы находились в процессе восстановления травмированных — Астапковича, Тримбла, Жан-Шарля, и я счастлив, что они начали играть. Как сказал мой коллега (наставник МБА Василий Карасёв. — Прим. «Чемпионата»), две половины получились очень разными.

В первой половине и начале третьей четверти мы показывали хороший баскетбол. А затем позволили сопернику собрать отскоки на нашем щите, попасть трехочковые, и в итоге все свелось к сложной концовке. Впереди долгий путь, и нам нужно научиться не повторять те же ошибки», — приводит официальный сайт ЦСКА слова Райковича.