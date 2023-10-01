Дэнни Грин объяснил, почему он принял решение продолжить карьеру в «Филадельфии»

Лёгкий форвард Дэнни Грин рассказал, по какой причине он принял решение продолжить профессиональную карьеру в составе «Филадельфии Сиксерс».

«Мы можем сделать что-то особенное — есть какие-то незавершённые дела. Главным фактором, побудившим меня принять решение вернуться, был Ник Нёрс и возможность снова играть за него», — заявил Грин во время пресс-конференции.

Отметим, что Грин и Нёрс становились чемпионами Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в 2019 году, будучи в «Торонто Рэпторс». Напомним, 36-летний форвард заключил с «Филадельфией» однолетний контракт на $ 3,2 млн.

В минувшем регулярном сезоне Грин в составе «Мемфис Гриззлиз» и «Кливленд Кавальерс» принял участие в 11 матчах, набирая в среднем 5,5 очка, 1,3 подбора и 0,5 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 44,9, трёхочковых — 43,2.