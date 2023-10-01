Мэджик Джонсон: «Лос-Анджелес Лейкерс» должен бороться за чемпионство в грядущем сезоне

Пятикратный чемпион НБА Мэджик Джонсон заявил о том, что имеет высокие ожидания насчёт «Лос-Анджелес Лейкерс» в грядущем сезоне.

«Эта команда должна бороться за чемпионство и не должна убегать от этого. Они должны принять это и идти вперёд. Думаю, Леброн видит ту же перспективу. И когда он с Дэвисом почувствуют, что титул рядом — берегись оставшаяся лига.

Джордан и Джонсон вместе с семьями поют в итальянском ресторане:

Теперь в составе есть разнообразие и глубина. Если кто-то из двух лидеров получит травму — команда не рассыпется. Мы сохранили Расселла, Хатимуру и Ривза, которые внесли большой вклад в успехи минувшего сезона. Этими переподписаниями Пелинка задал тон всему межсезонью, а потом ещё и пригласил новых игроков. Я им горжусь», — приводит слова Джонсона Los Angeles Times.