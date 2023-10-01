Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Мэджик Джонсон: «Лос-Анджелес Лейкерс» должен бороться за чемпионство в грядущем сезоне

Мэджик Джонсон: «Лос-Анджелес Лейкерс» должен бороться за чемпионство в грядущем сезоне
Аудио-версия:
Комментарии

Пятикратный чемпион НБА Мэджик Джонсон заявил о том, что имеет высокие ожидания насчёт «Лос-Анджелес Лейкерс» в грядущем сезоне.

«Эта команда должна бороться за чемпионство и не должна убегать от этого. Они должны принять это и идти вперёд. Думаю, Леброн видит ту же перспективу. И когда он с Дэвисом почувствуют, что титул рядом — берегись оставшаяся лига.

Джордан и Джонсон вместе с семьями поют в итальянском ресторане:

Теперь в составе есть разнообразие и глубина. Если кто-то из двух лидеров получит травму — команда не рассыпется. Мы сохранили Расселла, Хатимуру и Ривза, которые внесли большой вклад в успехи минувшего сезона. Этими переподписаниями Пелинка задал тон всему межсезонью, а потом ещё и пригласил новых игроков. Я им горжусь», — приводит слова Джонсона Los Angeles Times.

«Лейкерс» в сезоне-2023/2024:
21-й сезон для Леброна не за горами! Какие ожидания от «Лейкерс» в сезоне-2023/2024?
21-й сезон для Леброна не за горами! Какие ожидания от «Лейкерс» в сезоне-2023/2024?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android