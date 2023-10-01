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Стали известны подробности травмы Дрэймонда Грина

Стали известны подробности травмы Дрэймонда Грина
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Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и форвард «Голден Стэйт Уорриорз» американец Дрэймонд Грин получил травму ноги. Портал Andskape сообщил, что повреждение было получено после того, как Грин наступил на ногу собственному партнёру по команде Жонатану Куминге.

«Источник: Дрэймонд Грин вывихнул левую лодыжку. Неопасное растяжение связок голеностопного сустава. Восстановление может занять от трёх до шести недель», — написал инсайдер Bleacher Report Дума в социальных сетях.

Дрэймонд Грин поупражнялся над блок-шотами с юными игроками:

В минувшем регулярном чемпионате Грин принял участие в 73 матчах, в которых в среднем набирал 8,5 очка, совершал 7,2 подбора и отдавал 6,8 передачи.

В розыгрыше плей-офф НБА Дрэймонд принял участие в 12 матчах, набирая в среднем 9,4 очка, делая 6,9 подбора и 6,8 передачи при реализации бросков с игры 46,2%, трёхочковых — 25%.

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