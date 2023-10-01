Леброн Джеймс отреагировал на дебютное выступление сына Брайса в новой школе

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поделился эмоциями от баскетбольного дебюта своего сына Брайса Джеймса в средней школе Notre Dame, которая находится в Шерман Оукс, Калифорния.

«Дикие часы», – написал Леброн Джеймс в одной из своих социальных сетей после матча Брайса.

Notre Dame — частная католическая школа, в которой уже есть ещё один заметный кандидат — разыгрывающий Мерси Миллер (сын рэпера Master P).

Брайс — младший из двух сыновей Леброна и Саванны Джеймс. Также у них есть дочь Жури. Брайс демонстрирует большой потенциал и может оказаться в НБА уже в 2026 году.

Напомним, в конце июля Бронни Джеймс пережил остановку сердца во время тренировки. Молодого игрока доставили в медицинский центр, где он наблюдался в течение нескольких дней.